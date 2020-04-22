Финансовые трудности, тревога: с началом карантина проблемы возникли у 90% украинцев (инфографика)

Почти половина опрошенных украинцев не имеют сбережений.

У 90% украинцев с переходом на карантин возникли новые проблемы, такие, как финансовые трудности, тревога из-за неопределенности ситуации и забота о здоровье близких.

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Об этом свидетельствуют данные третьей волны опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Согласно результатам опроса, около 90% респондентов считают, что с переходом на карантин у них возникли новые проблемы. Чаще всего к таким относят появление финансовых трудностей (39%), заботу о здоровье близких (25%), отсутствие транспортного сообщения между городами (22%) и тревогу из-за неопределенности ситуации (19%).

В настоящее время почти половина опрошенных украинцев (45%) не имеет никаких сбережений. А треть владельцев сбережений (30%) считает, что их хватит не более чем на 1 месяц проживания.

Также по данным опроса, примерно каждый четвертый украинец (24%) за последнюю неделю продолжал ходить на работу, а примерно каждый шестой (16%) - трудился удаленно.

Сегодня население по-прежнему чаще всего покупает продукты питания 2-3 раза или один раз в неделю (соответственно, 45% и 36% опрошенных). При этом большинство из них (83%) не испытывает сейчас дефицита любых товаров.

Опрос проводился с 11 по 17 апреля на территории Украины, за исключением оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и АР Крым.

В опросе приняли участие 1410 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет ±3,5%.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию агентства Info Sapiens, в результате эпидемии коронавируса и объявленного властями карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки.

Согласно результатам опроса, проведенного цифровым агентством Postmen, более 40% украинцев отметили увеличение расходов во время карантина. Почти половина опрошенных украинцев (47,8%) отметили, что стали работать меньше. 19,9% стали работать больше, а для 32,2% респондентов изменений в работе не произошло.