ЕС хочет выделить 2 триллиона евро на восстановление европейской экономики - Reuters

Эта инициатива должна расширить согласованный в начале апреля план спасения экономики ЕС на 500 миллиардов евро.

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность выделения 2 триллиона евро на восстановление европейской экономики в условиях рецессии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщил Reuters со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.

В частности, эти средства будут выделяться через два канала: долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и специальный фонд "Инструмент восстановления" (Recovery Instrument).

Кроме этого, согласно плану, ЕК сможет заимствовать на европейском финансовом рынке около 320 миллиардов евро и почти половину из этих средств выделять странам ЕС в форме кредита.

Также предлагается кредитование стран через бюджет ЕС. В частности, государства-члены союза смогут возвращать деньги по кредитам из бюджета после 2027 года на протяжении долгого времени или возвращать средства через уплату дополнительных налогов в бюджет Евросоюза.

Согласно сообщению, Еврокомиссия все еще может внести изменения в этот план, но планирует принять его в июне.

Эта инициатива должна расширить уже существующий план спасения европейской экономики на более 500 миллиардов евро.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля министры финансов Европейского Союза (ЕС) согласовали план спасения экономики блока в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на сумму более 500 миллиардов евро.

В частности, в рамках Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) будет выделено около 240 миллиардов евро тем государствам, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса и которые являются членами зоны евро; 200 миллионов евро – на кредитование европейских предприятий с акцентом на малый на средний бизнес и около 100 миллиардов евро – на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании не сокращали своих сотрудников.

Европейская комиссия одобрила предложение для выделения 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи десяти странам. В частности, Украина должна получить из этих средств 1,2 миллиарда евро. Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель сообщил, что это предложение не оговорено конкретными требованиями.