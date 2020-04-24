В США одобрили выделение $500 миллиардов на поддержку экономики

Совокупная сумма государственной помощи экономике приближается к беспрецедентным 3 триллионам долларов.

Палата представителей США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о мерах поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса, на сумму 484 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Reuters.

Совокупная сумма государственной помощи экономике приближается к беспрецедентным 3 триллионам долларов.

За новый пакет мер, направленных на поддержку малого бизнеса и больниц, проголосовали 388 законодателей, против - пятеро.

Палата собралась впервые за несколько недель. Многие законодатели были в защитных масках, а процедура голосования была более продолжительной, чем обычно, для соблюдения мер социального дистанцирования.

Сенат уже одобрил законопроект во вторник. Теперь документ отправился на подпись президенту США Дональду Трампу, который уже пообещал его утвердить.

Число заболевших коронавирусом в США превысило 800 тысяч человек. Эпидемия унесла почти 50 тысяч жизней, а меры по ее сдерживанию оставили без работы 26 миллионов американцев.