Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 13 октября, укрепился на 2 копейки – до 26,45 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро остался на уровне показателя предыдущего дня – 30,60 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,28 грн за доллар, евро – 30,25 грн за евро.
Курс на 13 октября:
Читайте такжеДоллар продолжает падать в ценеНациональный банк Украины на среду, 13 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Прогноз на октябрь:
Банкиры считают, что курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США.