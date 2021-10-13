Курс гривни к евро остался на уровне 30,60 грн/евро.

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 13 октября, укрепился на 2 копейки – до 26,45 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро остался на уровне показателя предыдущего дня – 30,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,28 грн за доллар, евро – 30,25 грн за евро.

Курс на 13 октября:

Читайте такжеДоллар продолжает падать в ценеНациональный банк Украины на среду, 13 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США.

Автор: Екатерина Жирий