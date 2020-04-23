Доллар и евро падают: почем валюта в столичных обменниках
11:21, 23 апреля 2020Финансы
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Доллар в обменниках просел до 27,25 гривни, евро также подешевело - до 29,63 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 23 апреля, снизилась на 15 копеек - до 27,25 гривни за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 6 копеек - до 29,63 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,98 гривни за доллар, евро – 29,00 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 23 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.
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