Долги по зарплате в Украине составляют почти 3 миллиарда гривень

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий уменьшилась на 3,9% - до 1,816 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в марте 2020 года снизилась на 1,8% по сравнению с февралем и на 1 апреля 2020 года составила 2,964 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 апреля текущего года составила 1,816 млрд грн, что на 3,9% меньше показателя на 1 марта 2020 года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.