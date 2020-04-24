Компания Коломойского выиграла у «ПриватБанка» суд на 17 миллионов гривень

"ПриватБанк" подал апелляцию.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО “Арлан”, конечные владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, к “ПриватБанку” на сумму 17,3 млн грн.

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Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Finbalance.

В решении отмечается, что эти деньги компания как поручитель “ПриватБанка” по рефинансированию оплатила Нацбанку на основании мирового соглашения, утвержденного решением Центрального апелляционного хозсуда от 18 сентября 2019 года.

По выводам суда, ссылки “ПриватБанка” на то, истец с заключением договора ипотеки взял на себя обязанность отвечать перед кредитором в полном объеме задолженности по кредитному договору “являются безосновательными, поскольку такая ответственность ограничена стоимостью предмета ипотеки, в т.ч. фактически признано третьим лицом (Нацбанком — ред.) с заключением мирового соглашения”.

21 апреля Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе “ПриватБанка” на решение Хозсуда Киева.

Напомним, 26 февраля 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы НБУ и “ПриватБанка” и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года, которым был удовлетворен иск АО “Никопольский завод ферросплавов” к “ПриватБанку” и взысканы с ответчика в пользу истца 21,85 млн грн, которые “Никопольский завод ферросплавов” как поручитель, исполнив мировое соглашение, оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности “ПриватБанка” по рефинансированию.

Как сообщалось, из отчетности НБУ следует, что “ПриватБанк” в конце марта погасил долг перед Нацбанком рефинансирования на 2,2 млрд грн. Таким образом, объем соответствующих долговых обязательств “ПриватБанка” перед регулятором уменьшился до 2,3 млрд грн.