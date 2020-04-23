Дефицит внешней торговли Украины сократится в условиях карантина - НБУ

Глава Нацбанка также уточнил, что после восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит текущего счета вновь расширится.

Национальный банк Украины улучшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Украины на 2020 год до 1,7% ВВП по сравнению с 3,2% ВВП в его предыдущем, январском, прогнозе.

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Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе онлайн-брифинга.

"Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта. В условиях карантина во всем мире и падения цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие", - сказал Смолий.

В то же время, по его словам, снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия.

Глава НБУ также уточнил, что после восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит текущего счета вновь расширится.

"Это будет обусловлено реализацией отложенного спроса на импортные товары со стороны населения, восстановлением инвестиционного импорта бизнесом, а также ожидаемым снижением поступлений от транзита газа. Впрочем, показатель дефицита будет оставаться на уровне 3-4% ВВП, как и предполагал январский прогноз Национального банка", - подчеркнул Смолий.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.