COVID-19: Счетная палата начала отслеживать расходы на борьбу с пандемией (инфографика)

Открытые данные мониторинга Счетной палаты свидетельствуют, что в Украине расходы на борьбу с COVID-19 с 2 марта по 27 апреля составляют 1,18 млрд грн.

Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с новым коронавирусом, поскольку на это идут миллиарды гривень из государственного и местных бюджетов.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Валерий Пацкан.

"Главная задача - чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус. Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с пандемией и из государственного, и из местных бюджетов", - написал Пацкан.

По его словам, уже сегодня в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, какие – отстают, и многое другое.

Открытые данные мониторинга Счетной палаты свидетельствуют, что в Украине расходы на борьбу с COVID-19 с 2 марта по 27 апреля составляют 1,18 млрд грн. Из государственного бюджета на противодействие пандемии потрачены 425 млн грн, из местных - 717 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предусматривающие повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 млрд грн.