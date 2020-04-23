Минэкономики назвало причины роста цен

В министерстве отметили, что типичным для марта является рост цен на одежду и обувь и подорожание плодоовощной продукции.

Рост потребительских цен в марте произошел исключительно под влиянием сезонных факторов, говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"Типичным для этого месяца является рост цен на одежду и обувь и подорожание плодоовощной продукции. Влияние ажиотажных настроений из-за объявления пандемии COVID-19 не имело решающего значения", - указывается в обзоре.

Минэкономики отмечает, что в марте ускоренный рост цен наблюдался по нескольким позициям: на фармацевтическую продукцию и отдельные продовольственные товары, в частности, крупы, макаронные изделия, лимоны и тому подобное.

Отмечается, что мартовская инфляция на потребительском рынке была самой низкой за последние 6 лет – на уровне 0,8% в расчете к февралю.

По итогам марта темпы снижения цен в промышленности в годовом выражении замедлились до 4,2% (с 6,8% в феврале 2020 года), в расчете к предыдущему месяцу цены выросли на 1,8%.

"Наибольшее влияние на общую ценовую динамику оказало увеличение на 5,9% стоимости поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха", - отмечается в обзоре.

При этом Минэкономики, с учетом введения карантина и ограничений, в том числе логистических, прогнозирует сокращение спроса, что на фоне отсутствия дефицита товаров "фактически делает невозможным существенное ускорение инфляции".

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в марте 2020 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2019 года - составила 2,3%, замедлившись с 2,4% в феврале. При этом потребительские цены в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце марта Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследования об антиконкурентных действиях украинских торговых сетей.