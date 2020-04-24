Бюджет потребуется еще раз "урезать", если кризис продлится - эксперты

Экономисты ЦЭС отмечают, что правительство полностью убрало лимиты по объемам государственных гарантий, что означает риск бесконтрольного наращивания гарантированного государством долга и большие проблемы на последующие годы.

Обновленный государственный бюджет Украины на текущий год, в случае продолжения коронакризиса, необходимо будет снова пересмотреть в сторону сокращения расходов.

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Об этом сказано в анализе соответствующих изменений в госбюджет экономистами Центра экономической стратегии (ЦЭС).

"Бюджетные изменения могут оказаться недостаточным ответом на кризис. Есть риски для прогноза доходов, и если кризис будет продолжаться, может потребоваться новое сокращение расходов. Профинансировать чрезвычайно высокий дефицит в 7,5% ВВП возможно только с помощью МВФ", - сказано в сообщении.

Экономисты ЦЭС отмечают, что в обновленном госбюджете правительство закладывает снижение доходов по сравнению с 2019 годом на 2%, а также сохранение зарплат украинцев на прошлогоднем уровне, тогда как количество занятых снизится лишь на 300 тысяч человек.

"Хотя карантинные меры могут повлиять на рынок труда гораздо сильнее. Это представляет риск для прогноза доходов по налогу на доходы физлиц и ЕСВ. Прогноз падения импорта - всего 10% в долларовом выражении по сравнению с 2019 годом, хотя проседание цены на нефть и падение потребительского спроса из-за кризиса и карантина может привести к более существенному сокращению", - сказано в сообщении.

Это, в свою очередь, по мнению экспертов, негативно повлияет на получение НДС с импортируемых товаров, кроме того, в бюджете, как и в прошлом году, заложена девальвация гривни, которой пока на рынке не наблюдается, и это может повлечь недополучение плановых доходов от таможни.

"Совокупные расходы оказались больше расходов 2019 года на 18%. Частично это покроет инфляция, но есть высокий риск, что при сокращении доходов сверх ожидания на эти расходы просто не хватит денег. Из-за ряда скандалов были бессистемно ограничены средства на региональное развитие, образование, науку, культуру и субсидии домохозяйствам", - отметили эксперты.

Тогда как увеличенное бюджетное финансирование получили Пенсионный фонд, Минздрав и Минфин на выплату процентов по долгам и специальный фонд борьбы с коронавирусом.

"Правительство полностью убрало лимиты по объемам государственных гарантий - это означает риск бесконтрольного наращивания гарантированного государством долга и большие проблемы на последующие годы", - отмечают экономисты.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривен.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработица – 9,4% вместо 8,1%, среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар против 27 гривень/доллар, а также ускорение инфляции до 8,7%.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.