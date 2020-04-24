ЕБРР выделит 21 миллиард евро странам-клиентам для борьбы с коронакризисом

Банк планирует помогать наиболее пострадавшим от последствий кризиса секторам экономики на протяжении 2020-2021 годов.

Европейский банк реконструкции и развития выделит 21 миллиард евро для поддержки экономик стран-клиентов в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

"ЕБРР увеличивает поддержку экономик, в которые он инвестирует, в условиях пандемии коронавируса и готов предоставить поддержку на сумму 21 млрд евро на протяжении 2020-2021 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается что банк сосредоточит свою поддержку на секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса – секторе финансовых учреждений, туризме, промышленности и агробизнесе.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

В 2019 году банк инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.