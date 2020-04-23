Бизнес улучшил оценку налоговой системы Украины – ЕБА

По данным ЕБА, Налоговый индекс находится в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года.

Бизнес-сообщество незначительно улучшило оценку налоговой системы Украины, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) Налогового индекса, который в ноябре 2019 – марте 2020 года вырос до 2,95 балла с 2,90 в предыдущем периоде из 5 возможных, оставшись в отрицательной плоскости, в которой он находится на протяжении всей истории исследования с 2011 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе ЕБА со ссылкой на результаты исследования, проведенного путем опроса 105 экспертов из компаний-членов ассоциации.

«В текущей волне опроса хуже налоговые и финансовые эксперты компаний оценили качество налогового законодательства Украины, лучше всего - ситуацию относительно фискального давления на бизнес», - отметили в ЕБА.

Согласно сообщению, почти половина респондентов, а именно 49%, сообщили о том, что фискальное давление на бизнес почти отсутствует, а еще 11% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением, тогда как проявления фискального давления ощутили на себе только 24% опрошенных по сравнению с 28% в прошлом периоде.

Среди методов давления, которые все еще наблюдаются со стороны налоговых органов, бизнес назвал необоснованные информационные запросы, «предложения» уплаты налогов авансом; начисление спорных штрафных санкций и обременительные проверки.

Кроме того, положительная динамика наблюдается также в оценке экспертами качества налогового обслуживания. В частности, количество недовольных работой налоговиков существенно уменьшилось до 17% против 29% в предыдущем периоде.

В то же время возросло количество респондентов, указавших на удовлетворительный уровень услуг - 51%, тогда как в прошлом опросе таких было 38%. Еще 32% опрошенных отметили, что довольны качеством налоговых сервисов.

"Очевидно, что задекларированный новой Налоговой службой переход от фискальной модели работы к сервисному обслуживанию дает свои первые результаты. Результаты опроса демонстрируют существенное улучшение оценки уровня фискального давления и качества налоговых услуг экспертами Ассоциации. Надеемся, что такая положительная тенденция сохранится и во время последующих волн исследования", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по представительству интересов компаний-членов ЕБА Светланы Михайловской.

Также сообщается, что традиционно самые низкие оценки получили такие составляющие индекса, как качество налогового законодательства и процесс администрирования налогов и подготовки отчетности.

В частности, согласно результатам опроса, вдвое сократилась доля довольных качеством налогового законодательства – до 7% с 15% в предыдущем периоде, а количество недовольных также выросло - до 30%. Еще 63% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Всего 6% опрошенных считают, что действующий налоговый режим способствовал развитию их бизнеса, тогда как в прошлом периоде таких было 11%.

Кроме того, только 11% респондентов оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, зато 34% считают процедуру обременительной.

Среди основных факторов, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирование, эксперты в порядке приоритетности указали следующие: количество платежей, несовершенство электронной системы отчетности; количество затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов времени, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также непонятность правил и разъяснений относительно подготовки налоговой отчетности и проведения платежей.

"На оценку качества налогового законодательства не в последнюю очередь повлияли кризисные обстоятельства. Так, предприниматели традиционно жалуются на высокие ставки налогов и сборов, в частности на уровень налогообложения оплаты труда, сложности и постоянные изменения. Однако в условиях кризиса предприниматели ожидали большей оперативности от законодателей и большей решимости в вопросах поддержки бизнеса", - цитирует пресс-служба председателя Налогового комитета Ассоциации Владимира Котенко.

Как сообщал УНИАН, в апреле-октябре 2019 года бизнес-сообщество незначительно ухудшило оценку работы таможен, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией Таможенного индекса, который снизился до 2,90 балла с 2,98 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, оставшись в отрицательной плоскости.