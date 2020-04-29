Бит Трейд обновление и 9 шагов, предшествующих к запуску майнинга Системы Битбон

Приближается дата официального старта Майнинга обеспечения консенсуса Системы Bitbon, и на данном этапе планируется целый ряд шагов, которые позволят сделать работу Майнеров Битбон в системе максимально простой и производительной. Запуск майнинга — важный и ожидаемый многими Партнерами этап эволюционного развития цифровых активов, и прямо сейчас ведутся работы над тем, чтобы заранее подготовить и запустить необходимую инфраструктуру, в том числе затрагивающую и Биржу Цифровых Активов Бит Трейд.

Важные шаги при запуске майнинга Bitbon:

Покупка Bitbon без лишних комиссий . Станут доступны без конвертации: евро, доллары США, гривны, тенге, рубли. Для осуществления операций пополнения и снятия средств будут подключены необходимые платежные системы.

. Станут доступны без конвертации: евро, доллары США, гривны, тенге, рубли. Для осуществления операций пополнения и снятия средств будут подключены необходимые платежные системы. Уже сформированная по Партнерской программе структура будет использована для подключения Assetbox

В этом году Simcord Innovation Technologies (SIT) станет по-настоящему особенным событием. Немного позже откроется регистрация и организаторы сообщат о формате конференции, городе проведения и конкретной дате начала события.

(SIT) станет по-настоящему особенным событием. Немного позже откроется регистрация и организаторы сообщат о формате конференции, городе проведения и конкретной дате начала события. Новый дизайн Биржи Бит Трейд и локализация интерфейса , учитывающая запуск майнинга Системы Битбон для облегчения доступа к основным разделам.

запуск майнинга Системы Битбон для облегчения доступа к основным разделам. Бета-тест веб-платформы One Space

One Space: запуск веб-версии и обновление мобильного приложения

Интеграция сервиса переводов Bitbon

Аттестаты в Системе Битбон

Запуск майнинга Системы Битбон

Выше мы не зря говорили о том, что мероприятие Simcord Innovation Technologies 2020 станет экстраординарным. В этот день разработчики запустят Майнинг обеспечения консенсуса Системы Bitbon. Одновременно с этим событием на сайте Битбон Спейс (Bitbon Space) появится новый раздел — «Аналитическая панель майнера». По запросу в нем можно будет увидеть любой Assetbox, уже подключенный к пулу, а также общую структуру пула с ключевой информацией обо всех подключенных Assetbox и связями между ними. Напоминаем, что принять участие в майнинге и распределении вознаграждения сможет любой владелец Bitbon.

Основные усилия идеологов направлены на последовательную реализацию этих идей и достижение главной на сегодняшний день цели — запуска майнинга Системы Битбон. Для нас и для всех Партнеров это не просто очередная веха технического развития Системы Bitbon, но и важный эволюционный этап в формировании инфраструктуры для будущей цифровой экономики.

С момента запуска майнинга пользователи смогут принять участие в построении связей в сообществе, которое обещает стать самым большим в мире. Формируемая бизнес-среда будет лишена многих недостатков, присущих сложившемуся формату взаимоотношений, а честность, отсутствие лишних посредников и высокий уровень взаимного доверия между пользователями будут гарантированы блокчейн-технологиями. Цель Системы Битбон — построение общества, в котором научно-технические и экономические процессы обретут настоящую эффективность, что в конечном итоге будет способствовать изменению мира к лучшему. Мы верим, что совместные усилия сообщества помогут построить лучшее будущее на основе современных цифровых технологий.