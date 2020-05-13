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В Украине уже почти полмиллиона официальных безработных

11:27, 13 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Общее число официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 487 тысяч человек, сообщил во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, число зарегистрированных безработных в стране с 12 марта увеличилось на 197 тысяч человек.

«Общее число зарегистрированных лиц, которые получили статус безработного, по состоянию на 12 мая – 486 тысяч 764 человек. Но практически каждую неделю эта цифра растет. Люди активно регистрируются (регистрируют для получения статуса безработного - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер неоднократно заявлял, что планирует создать 500 тысяч новых рабочих мест.

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