В Украине уже почти полмиллиона официальных безработных

Число зарегистрированных безработных в Украине выросло до 487 тыс. человек. За время карантина количество безработных в стране увеличилось на 197 тыс. человек.

Общее число официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 487 тысяч человек, сообщил во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, число зарегистрированных безработных в стране с 12 марта увеличилось на 197 тысяч человек.

«Общее число зарегистрированных лиц, которые получили статус безработного, по состоянию на 12 мая – 486 тысяч 764 человек. Но практически каждую неделю эта цифра растет. Люди активно регистрируются (регистрируют для получения статуса безработного - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер неоднократно заявлял, что планирует создать 500 тысяч новых рабочих мест.