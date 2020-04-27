Кабмин выделил 6 миллиардов гривень на пособия по безработице

Также предусмотрены выплаты субъектам малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат работникам с сокращенным рабочим временем.

Правительство приняло решение о выделении 6 миллиардов гривень Фонду социального страхования Украины на финансирование пособий по безработице.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины

Согласно сообщению, на внеочередном заседании правительство приняло постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

Отмечается, что фонду выделено 6 миллиардов гривень. Кроме того, утвержден порядок использования указанных средств. В частности, 1,277 миллиарда гривень будет направлено на выплату пособий по безработице, 4,723 миллиарда гривень - на выплату пособий по частичной безработице.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 650 до 1 тысячи гривень, а выплаты всем безработным осуществляются с первого дня регистрации, а не с седьмого, как было ранее. С первого дня помощь по безработице выплачивается и уволенным по собственному желанию (ранее - с 91 дня). Кроме того, предусмотрены выплаты субъектам малого и среднего бизнеса на период карантина для покрытия расходов на зарплату работникам, которым было сокращено рабочее время.

"Принятое постановление, которым выделено 6 миллиардов гривень, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - приводятся в релизе слова министра экономразвития Игоря Петрашко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначению пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".