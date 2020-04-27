Безработные украинцы смогут оформить помощь онлайн

Кабмин утвердил эксперимент по регистрации безработных онлайн на портале "Дія". Для получения услуги необходима лишь регистрация и заполнение онлайн-анкеты.

Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія". Об этом сообщается на сайте правительства.

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Отмечается, что соответствующее решение принято постановлением Кабмина "О реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначении выплаты пособия по безработице в электронной форме".

Согласно сообщению, для получения услуги необходимо авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дія" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID и заполнить одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.). После этого на электронную почту или на телефон придет подтверждение о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице или сообщение о необходимости доработки, либо аргументированный отказ.

"На период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Регистрация безработных и назначение выплаты теперь осуществляется с первого дня после подачи заявления, а не с седьмого, как было ранее.

Минимальная помощь по безработице на время карантина увеличена с 650 до 1 тыс. гривень.