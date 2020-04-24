Верховный суд встал на сторону НБУ в споре о банкротстве банка «Новый»

Кассационная жалоба НБУ была частично удовлетворена в части отмены решения судов предыдущих инстанций, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины, отменив решение судов предыдущих инстанций о неправомерности признания банка "Новый" неплатежеспособным, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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"Верховный суд 15 апреля частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решение судов первой и апелляционной инстанций по делу № 826/779/18. В этом деле суды предыдущих инстанций отменили решение Национального банка об отнесении банка "Новый" к категории неплатежеспособных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная кассационная жалоба НБУ была частично удовлетворена в части отмены решения судов предыдущих инстанций, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В НБУ напомнили, что регулятор признал банк "Новый" неплатежеспособным 13 июля 2017 года на основании уменьшения размера регулятивного капитала банка ниже одной трети от минимального уровня.

Акционер банка госпредприятие "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля" в январе 2018 года обратился в Окружной административный суд города Киева с иском к НБУ, в котором значилось, что центробанк противоправно отказал в согласовании плана прекращения деятельности банка "Новый" и принял решение об отнесении его к категории неплатежеспособных.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца, а НБУ, не согласившись с этим, обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, отметив, в частности, что суды предыдущих инстанций не дали правовой оценки тому, что акционер нарушил свое обязательство по докапитализации банка "Новый" до установленного законодательством уровня, что привело к наступлению неплатежеспособности банка.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает ликвидацию около 60 банков в Украине, которые признаны неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

По состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников фонда насчитывалось 74 банка.

Справка УНИАН. Банк «Новый» работал на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк "Новый" на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент в Украине банков.