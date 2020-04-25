Баланс недели: правительство продлило карантин и уволило глав таможни и налоговой, а Нацбанк снизил учетную ставку

Пандемия коронавируса продолжает диктовать свои условия миллионам людей и мешать развитию экономики. Объявленный в Украине в середине марта карантин, призванный противодействовать распространению болезни, правительство уже продлевало до 24 апреля. Но при этом никто не надеялся на скорое снятие ограничительных мер, ведь задолго до этой даты в Минздраве говорили о том, что пиковый период заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране еще не пройден, и продление карантина неизбежно.

Министр здравоохранения Максим Степанов 21 апреля сообщил о вынесении на заседание правительства Минздравом проекта постановления о продлении карантина, и на следующий день Кабинет министров принял решение о его продлении до 11 мая 2020 года.

На совещании с участием президента Владимира Зеленского рассматривалась возможность смягчения карантина для поддержки граждан и запуска экономики. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные меры в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль по стабилизации экономики. Но пока о смягчающих мерах власти не объявляли, и предыдущий режим остается в силе.

И еще одна важная новость уходящей недели. В пятницу вечером Кабмин на внеочередном заседании уволил глав Государственной таможенной службы Максима Нефедова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Кроме этого, уволены заместители Нефедова Роберт Зелди, Сергей Петухов и Денис Шендрик, а также заместитель Верланова Дмитрий Венцковский.

Выполнение обязанностей председателя таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов таможни Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя налоговой - на заместителя председателя налоговой Михаила Титарчука.

Комментируя принятые решения,премьер-министрДенисШмыгальотметил,чтоправительствопланирует в ближайшее времяназначитьновыхэффективныхруководителейвэтиведомства.

Между тем, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, рассмотрение данного кадрового вопроса, а также увольнение заместителей Нефедова и Верланова заняло меньше минуты, при этом никаких отчетов уволенных руководителей не было.

Стоит отметить, что в последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала выполнения доходной части госбюджета. Более того, 24 апреля Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госказны.

Уволенный Нефедов заявил, что гордится увольнением своих замов.

«Горжусь тем, что пришлось освобождать не только меня, а и всех заместителей - Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился «выполнять задачу». Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал как руководитель», - написал Нефедов, прикрепив к посту свое фото в футболке с надписью «Dobby is a free elf».

Вероятнее всего, развязка этой истории состоится в ближайшее время.

Увеличение размера помощи безработным

Строгие превентивные меры и приостановка работы многих предприятий и организаций оставили без работы большую часть украинских граждан. Кто-то отправлен в отпуск без содержания, многие и вовсе потеряли работу. Чтобы поддержать украинцев, большинство из которых не имеют никаких сбережений, правительство упростило процедуру регистрации безработных и повысило минимальную помощь по безработице.

Как сообщил Государственный центр занятости, в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости, выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.

Ежемесячный размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 до 1000 гривен. Отмечается, что постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение тридцати календарных дней после окончания карантина.

Не забыли власти и о ФОПах, которые сильнее всего ощутили на себе запрет многих видов деятельности. Кабинет министров решил предоставить на период карантина денежную помощь физическим лицам-предпринимателям, имеющим детей.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, постановление предусматривает предоставление помощи на каждого ребенка физического лица предпринимателя, который относится к первой или второй группе плательщиков единого налога и не использует наемный труд.

«Эти люди преимущественно работают в сфере услуг, сейчас они лишены дохода, поэтому мы предлагаем помощь на каждого ребенка до десяти лет в размере прожиточного минимума, предусмотренного для детей такого возраста», - сказала Лазебная.

Кроме того, учитывая тяжелое материальное положение многих украинцев, правительство увеличило срок возможной просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг при решении вопроса о продлении субсидий на следующий период. Если ранее для положительного решения о продлении субсидии допустимым было наличие задолженности в два месяца, то сейчас этот срок увеличен до трех месяцев.

Средства на эти цели предполагается выделить из недавно созданного Фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На заседании правительства было принято еще одно важное решение: о государственном регулировании цен на ряд продовольственных товаров и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной болезни.

Снижение учетной ставки до пятилетнего минимума

На уходящей неделе глава Национального банка Яков Смолий объявил о продолжении цикла смягчения монетарной политики и о снижении центробанком учетной ставки на два процентных пункта – до пятилетнего минимума в 8 процентов годовых. Ставка была снижена седьмой раз подряд.

«Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мер. В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина. В то же время, эти меры не пошатнут макрофинансовую стабильность в Украине», - сказал Смолий.

По прогнозу НБУ, вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5 процентов в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4 процентов в последующие годы.

«Карантинные мероприятия уже снизили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года», - подчеркнул глава НБУ.

Он также отметил, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года, чему будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политики. А увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Нацбанка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику.

Признаки обострения проблем в национальной экономике на уходящей неделе отметил и Госстат, который сообщил об ускорении спада промышленного производства в Украине в марте 2020 года в годовом выражении – к марту 2019 года – до 7,7 процента после падения на 1,5 процента в феврале. С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении упало на 8,6 процента.

Обещания скорой помощи из-за рубежа

В условиях пандемии и экономического кризиса необходимость получения Украиной помощи от международных финансовых организаций стоит особенно остро. За последние месяцы наша страна вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров Международного валютного фонда новой программы сотрудничества. Национальный банк прогнозирует получение первого транша этого кредита на сумму около 2 миллиардов долларов во втором квартале текущего года.

«Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 миллиардов долларов во втором квартале. Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки», - сказал на брифинге глава НБУ Смолий.

На уходящей неделе офис президента Украины сообщил о решении Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки для борьбы с последствиями пандемии.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Первый транш этой помощи может быть выделен без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал на следующей неделе презентацию новой программы льготных кредитов для бизнеса «Новые деньги» для тех людей, которые вернулись с заработков, и действующего бизнеса, который хочет удержать рабочие места.

Следующая рабочая неделя будет короткой в связи с трехдневными майскими праздниками. Поэтому украинцам следует особенно ответственно соблюдать карантинные меры, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности заражения. И удержаться от соблазна собраться на шашлыки дружной компанией.

Екатерина Жирий