За последний месяц стоимость аренды жилья в столице уже выросла на 5-10%.

Эксперты отчитываются о подорожании стоимости аренды жилья в Киеве за последний месяц. В то же время, генеральный директор агентства недвижимости "Благовест" Ирина Луханина отмечает, что это не предел, и совсем скоро цены на жилье могут вырасти еще больше. Об этом она рассказала в комментарии УНИАН.

"Если мы осенью увидим тенденцию, что массированные ракетные обстрелы не возобновятся, если будет работать бизнес и не будет масштабной мобилизации, если возобновятся привычные процессы обучения, - то это, конечно, может привести к сезонному росту цен на аренду жилья. Мы его обычно наблюдаем где-то с 10 августа. То есть, мы уже на пороге этого", - отметила эксперт.

По ее словам, период роста цен на аренду обычно длится до 5-7 октября. Затем же цены на аренду прекращают свой рост, а, возможно, даже проседают из-за элементарного отсутствия клиентов.

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"Если ситуация на рынке, которая теперь зависит от многих факторов, сохранится такая, как сейчас, то можем ожидать рост цен на однушки от 10 до 15 процентов, на двушки – на 8-10%, на трешки – 5-7 процентов", – отметила риелтор.

Сейчас, как рассказала Луханина, дешевле всего можно снять квартиру в столице в таких районах: на Южной Борщаговке, Новой Дарнице, на краю Нивок, Виноградаре, Ветреных Горах. То есть, это те части города, где нет метро и новых домов.

По подсчетам риелторки, здесь можно снять однокомнатную квартиру от 6 тыс. грн в месяц, тогда как еще в апреле прошлого года такое жилье стоило всего 4 тыс. грн.

По словам Луханиной, спрос на жилье в Киеве остается "достаточно высоким и устойчивым" во всех сегментах, а арендаторы становятся более разборчивыми, чем в прошлом году.

"Изменился спрос на этажность. Если раньше любили высокие этажи из-за видов из окон, и потому что не так был слышен шум города, то теперь из-за ракетных и дроновых атак фаворитами являются квартиры до 7 этажа", - отметила эксперт по недвижимости.

Также она рассказала, что сейчас в приоритете у арендаторов новые дома, потому что в них обычно есть паркинги, которые в случае необходимости можно использовать как укрытие.

"Такое жилье снять на массивах будет стоить от 14-15 тыс. грн, в центре – от 800 долларов. Это насчет однокомнатных квартир. Двухкомнатные - от 25 до 35 тыс. грн по массивам и в центре - 1,2 - 2 тыс. долларов", - поделилась данными Луханина.

По подсчетам ЛУН, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве в августе (по сравнению с июлем) увеличилась на 10% - до 11 тыс. грн, двухкомнатной – на 7%, до 16 тыс. грн, и трехкомнатной – на 5%, до 27 500 грн.

Эксперты объясняют, что рост цен связан с сезонностью. В августе традиционно происходит наплыв студентов, люди возвращаются из отпусков, идет подготовка к школе, садику, люди меняют предыдущее место жительства на то, что расположено ближе к учебному заведению. Таким образом, спрос растет, а вместе с ним и цена.

Вместе с тем, согласно расчетам аналитиков, стоимость аренды во Львове за последний месяц не выросла. Цены на однокомнатные квартиры во Львове все еще выше, чем в столице, стоимость аренды двухкомнатных квартир в двух городах уже сравнялась, а трехкомнатные квартиры во Львове уже можно снять дешевле, чем в Киеве.

Отмечается, что средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Львове достигает 15 тыс. грн, двухкомнатной – 16 тыс. грн, трехкомнатной – 19 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало июля медианна стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 9 тыс. 500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году, двухкомнатной – 14 тыс. грн (на 22% меньше), трехкомнатной – 24 тыс. грн (на 33% меньше).

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