Несмотря на почти ежедневные атаки на Киев со стороны россиян в мае, стоимость аренды начала расти и восстанавливаться до довоенного уровня.

Средняя цена на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных – на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как говорится в аналитике от bird, которая есть в распоряжении УНИАН, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве сейчас составляет 10 тысяч гривен, двухкомнатной – 14 тысяч гривен, трехкомнатной – 24 900 гривен.

Эксперты отмечают, что рост прогнозируемый, в течение последних нескольких месяцев рынок недвижимости стабилизировался, на него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса. И как следствие, несмотря на почти ежедневные атаки на Киев со стороны россиян в мае, стоимость аренды начала расти и восстанавливаться до довоенного уровня.

Видео дня

Согласно данным bird, в мае 2021 года стоимость аренды в Киеве составляла: однокомнатные – 11 тысяч гривен; двухкомнатные – 18 800 гривен; трехкомнатные – 36 300 гривен.

"Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, Стоимость однокомнатных квартир не изменилась", – подсчитали аналитики.

Отмечается, что в этом городе арендовать однокомнатную квартиру сейчас стоит 15 тысяч гривен, двухкомнатную – 16 800 гривен, трехкомнатную – 20 тысяч гривен.

Аренда квартир в Киеве - что известно

В марте эксперты по недвижимости прогнозировали, что стоимость аренды жилья в Киеве вырасти из-за ожидания положительных результатов работы ВСУ на Фонте.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия питы, майские обстрелы Киева со стороны российских террористов не повлияли на приоритеты арендаторов при выборе жилья, единственным условием было наличие укрытия поблизости.

Вас также могут заинтересовать новости: