По результатам работы в августе, входящий в категорию крупнейших банков "Альфа-банк" сократил розничную сеть на 11 отделений. В общей сложности за I полугодие банк закрыл 30 точек (согласно данным НБУ). Таким образом, "Альфа-банк" занимает четвёртое место по количеству закрытых отделений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Эксперты отмечают, что эта оптимизация является вынужденной мерой, и, в том числе, связана с убытками, полученными "Альфа-банком" в 2022 году. Так, "Альфа-банк" является вторым по объему убытков среди банков Украины в 2022 году: чистый убыток за 7 месяцев 2022 составляет более 3,5 млрд.грн.

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При этом темпы возрастают от месяца к месяцу. Только за июль чистый убыток составил почти 1,2 млрд. грн. Сокращение активов "Альфа-банка" наиболее существенно среди группы крупнейших банков: ориентировочно на 28-30% по сравнению с активами на 01.01.2022 (эквиваленты валют переведены по одному курсу, чтобы избежать фактора курсовой переоценки, вызванной изменением официальных курсов). Большинство банков по ТОП-10 имеют приросты активов.