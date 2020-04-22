Ахметов за 7 лет потерял 80% своего состояния - Bloomberg
Падение сырьевых рынков "ударило" по состоянию самого богатого человека Украины Рината Ахметова.
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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что состояние Ахметова в 2013 году составило 22,4 миллиарда долларов, но за последние семь лет упало на 80%, что является одним из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.
"53-летний бизнесмен выковал конгломерат из руин постсоветского периода, избежал преследования и спас свою империю от более чем десятилетнего периода политической нестабильности, включая аннексию Крыма Россией и военный конфликт с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами", - говорится в материале.
По мнению журналистов, нынешним заданием украинского магната является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению цен на промышленные товары.
Промышленное производство в Украине снижалось в феврале пятый месяц подряд из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, что ограничивает спрос на товары.
Тяжелые времена для крупнейшего производителя стали в стране, начавшиеся в прошлом году с падения мировых цен на металлы, а также рост курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга. По словам пресс-службы, ситуация была настолько плохой, что компания отменила традиционную новогоднюю вечеринку в престижном ресторане.
Согласно сообщению компании, в этом месяце компания не столкнулась с проблемой нехватки заказов, но может временно остановить некоторые проекты модернизации во время кризиса.
Теплая погода зимой привела к снижению потребления электроэнергии и природного газа. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году, заявил генеральный директор Максим Тимченко на пресс-конференции.
ДТЭК инвестировал около 1,2 миллиарда долларов в возобновляемую энергию, но может потратить меньше средств в этой области, поскольку глобальная экономика замедляется, а государственное регулирование делает отрасль менее привлекательной для инвестиций.
"ДТЭК привык полагаться на себя в кризисных ситуациях и решать их. Но сегодня наш запас прочности закончился", - сказал Тимченко.
Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме, что планирует сосредоточиться на "основных" промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность компании HarvEast.