Украина сократила дефицит торговли: экспорта товаров в Китай вырос более чем втрое

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-февраль сократился вдвое до 422,7 млн долл. Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам двух месяцев стал Китай: объем экспорта вырос более чем втрое, объем импорта – на 1,4%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-февраль составил 422,7 млн долл., что вдвое ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 2,1% - до 8,114 млрд долл., в то время как импорт сократился на 3% - до 8,537 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95, а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам двух месяцев стал Китай. Объем экспорта товаров в Китай вырос более чем втрое - до 760 млн долл., объем импорта из Китая – на 1,4%, до 1,338 млрд долл.

Далее среди крупнейших торговых партнеров Польша: объем экспорта товаров в эту страну вырос на 1,9% - до 540 млн долл., в то время как объем импорта сократился на 1% - до 604 млн долл.

В целом экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 7,6% – до 3,193 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 3%, до 3,592 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 млрд долл.