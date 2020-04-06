К законопроекту о банковском регулировании подано около 6 тысяч поправок

По его мнению, в целом может быть подано до 8,5 тысячи поправок.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что к законопроекту о банковском регулировании, который 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении, подано уже около 6 тысяч поправок.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Ну что, пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6 тысяч поправок в банковский закон и, судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8 - 8,5 тысячи поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", - отметил Железняк.

Он добавил, что этот объем текста "еще физически трудно свести", поэтому ожидать заседания профильного парламентского комитета "раньше среды, наверное, не стоит".

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время, документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

3 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что к законопроекту о банковском регулировании подано 5 тысяч поправок.

"Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу. Есть слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч. Это возможность заблокировать продвижение этого законопроекта", - сказал депутат.