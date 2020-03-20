Уолл-стрит прервала вызванный коронавирусом обвал и закрылась в плюсе

Возобновление роста индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq обеспечили акции Amazon.com, Microsoft и Facebook

Самый активный рост показал индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, увеличившись на 2,3% благодаря подъему акций Amazon.com, Microsoft и Facebook.

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Об этом сообщает Reuters.

"Федеральная резервная система (ФРС) сообщила об открытии своповых линий с центробанками еще девяти стран мира, чтобы обеспечить бесперебойную работу зависящей от доллара глобальной финансовой системы. Ранее американский центробанк снизил ставки почти до нуля и выделил миллиарды долларов на дешевые кредиты", - говорится в сообщении.

Европейский центральный банк тем временем объявил о новой программе покупки государственных облигаций на сумму 750 миллиардов евро до конца 2020 года.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что существуют способы лечения коронавируса, которые, по его мнению, можно вывести на рынок в короткие сроки. Он также с оптимизмом высказался о шансах выделить сотни миллиардов долларов в помощь американской экономике.

"Дело не только в Федрезерве, - сказал старший рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби. - Дело в бюджетной стороне уравнения. Для рынка вопрос состоит в том, сколько нам действительно нужно, а степень тяжести кризиса говорит о том, что нам потребуются такие объемы, о которых мы в начале даже не думали".

Медианный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, указывает на 80%-ную вероятность рецессии в США в текущем году даже с учетом экстренных мер.

Аналитики Bank of America в четверг сказали, что "американская рецессия уже здесь".

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 0,95% до 20.087,19 пункта, S&P 500 - на 0,47% до 2.409,39 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 2,3% до 7.150,58 пункта.

Капитализация компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 94 миллиарда долларов в четверг, однако с 19 февраля рухнула на 8,09 триллиона долларов, по данным аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта.

Поддержку рынку в четверг оказал рост цен на североамериканскую нефть марки WTI на 25%, рекордными темпами в истории. Благодаря этому энергетический сектор S&P 500 вырос на 6,8%, максимально среди всех субиндексов.

Тем временем число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе подскочило до максимума за два с половиной года, поскольку компании в секторе услуг перешли к сокращениям штата из-за пандемии.