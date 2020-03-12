НБУ не планирует вводить ограничения на валютном рынке
Национальный банк Украины не планирует вводить ограничения на валютном рынке и продолжит политику сглаживания колебаний посредством купли-продажи валюты.
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Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.
«Сейчас нет никаких планов вводить валютные ограничения. Мы имеем достаточно валютных резервов для того, чтобы сглаживать колебания. Введение каких-либо ограничений окажет крайне негативное влияние на настроения рынка», - сказал Чурий.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., к евро - на уровне 29,05 грн/евро.
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень.
Национальный банк Украины на этой неделе потратил на поддержку гривни 700 млн долл. из резервов.
По оценкам НБУ, ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то время как влияние эпидемии на Украину с точки зрения экономических показателей остается нейтральным.