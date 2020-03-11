Доллар и евро резко рванули вверх: свежий курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 11 марта: 100 USD – 2531,35 гривни; 100 EUR – 2879,16 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеBloomberg: Окрепшая гривня создает для Украины бюджетную головную боль

100 USD США – 2531,35 (10 марта – 2492,15)

100 EUR – 2879,16 (10 марта – 2823,36)

Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность гривни с использованием международных резервов. На прошлой неделе регулятор продал 307 миллионов долларов, вчера - 250 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.