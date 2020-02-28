Сколько зарабатывают украинцы: средняя зарплата выросла до 10 727 гривень

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января 2020 года составил 15 787 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2020 года выросла по сравнению с январем 2019 года на 16,3% - до 10 727 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом, по сравнению с декабрем прошлого года, размер средней номинальной заработной платы в январе 2020 года увеличился на 12,5%.

Реальная заработная плата в январе 2020 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 12,7%, а по сравнению с январем 2019 года - также увеличилась на 12,5%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе текущего года в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января 2020 года составил 15 787 грн.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года - 2 027 грн, с 1 июля - 2 118 грн, с 1 декабря - 2 189 грн.