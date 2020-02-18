Эксперты предлагают создать службу Госдоходов

В Верховной Раде Украины состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов подготовки законодательной базы относительно комплексного реформирования налоговой системы Украины. Среди всех предложений обсуждали и идеи экспертов, предоставленные в рамках программы «От нестабильности к гармонии». Она, по словам экспертов, предусматривает либерализацию фискального законодательства, обеспечения баланса интересов государства и предпринимателей, а также создание единого налогового органа с общей информационной системой и digital-инструментарием для мониторинга и аналитики.

Встреча состоялась в рамках работы подкомитета Верховной Рады по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов, председателем которого является Дарья Володина. Участниками стали кандидат юридических наук и ведущий автор программы "От нестабильности к гармонии" Андрей Гмырин, эксперт по налоговым вопросам Александр Кучеренко, народные депутаты, юристы и лидеры общественных организаций.

Было отмечено, что актуальность комплексной налоговой реформы обусловлена, прежде всего, ухудшением экономических макропоказателей, теневым характером украинской экономики, сокращением поступлений в государственный бюджет. Так, в 2019 году государственная казна недополучила свыше 66 млрд грн запланированных доходов. В январе 2020 года доходы общего фонда были меньше на 13,8 млрд грн.

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По мнению А. Кучеренко, главной причиной таких показателей является разбалансированность в работе финансовых органов. В Украине их действует 4: налоговая, фискальная, таможенная и аудиторская государственные службы. Часто они дублируют функции друг друга, действуют не скоординировано, чем тормозят развитие бизнеса и экономики страны.

Эксперт считает, что Украине нужно понятное и стабильное фискальное законодательство, либеральная система налогов, честный и прозрачный подход к их формированию, равенство всех субъектов перед законом, удобная электронная клиентоориентированная система администрирования и единый управленческий орган вместо нескольких.

Доцент Университета Государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин презентовал концепцию проекта Закона Украины «О Государственной службе доходов Украины» (ДСД). Именно она, по его мнению, и должен стать единственным государственным органом, который бы реализовал налоговую и таможенную политику, осуществлял контроль над соблюдением финансового законодательства, расследовал соответствующие преступления. «Государственная служба доходов позволит сформировать гармоничную налоговую среду, усовершенствовать финансовый контроль и увеличить доходную часть бюджета как основы экономической безопасности и развития общества, бизнеса и государства», - сказал ученый.

Он объяснил, что ДСД объединит Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований. Она должна работать с единой автоматизированной информационно-аналитической системой, что позволит качественно планировать бюджет и бороться с финансовыми преступлениями и нарушениями прав собственности. Андрей Гмырин отметил, что руководитель нового органа должен быть подотчетным Президенту Украины, а занимать свою должность не более 5 лет. Выбирать главу Государственной службы доходов должна профессиональная конкурсная комиссия. Служба также будет иметь соответствующие территориальные подразделения.

«Создание Службы государственных доходов - лишь первый шаг комплексной налоговой реформы, которую мы разработали в рамках программы «От нестабильности к гармонии, - подчеркнул эксперт. - Дальше должны быть реформированы налоги – пониженный НДС, введен Налог на выведенный капитал и проведено налоговую амнистию. В комплексе все эти реформы обеспечат уровень ежегодного экономического роста на 5-7%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года и другими стратегическими государственными планами».

«Несмотря на экспертные выводы, я со своей стороны уже зарегистрировала законопроект о постепенном, в течение 5 лет, уменьшение ставки НДС до 15%. В комплексе с другими предложенными изменениями это должно оздоровить экономику и инвестиционный климат в Украине. Считаю, что мы должны обсудить этот вопрос вместе со специалистами ГНС, ГТС и ДФС», - подчеркнула Дарья Володина.

Участники рабочей группы приняли решение продолжить работу над пакетом законопроектов по реформированию налоговой системы Украины.