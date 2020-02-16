Аналітик оцінив ідею підвищення пенсійного віку в Україні

Експерт вважає, що потрібно розвивати соціальну політику в країні.

В Україні в черговий раз заговорили про підвищення пенсійного віку. І як один з аргументів на захист цього рішення влада призводить пенсійний вік в Європі – де він дійсно вищий.

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Аналітик TeleTrade Сергій Родлер зазначає, що підвищення пенсійного віку навряд чи здатне вирішити існуючі проблеми, передає «Сьогодні». У випадку з Україною, на думку експерта, така міра буде просто сприяти зростанню тіньової зайнятості, через що бюджет буде отримувати ще менше коштів.

"Пенсійна реформа йде вже майже десятиліття, але істотних позитивних результатів досягти не вдалося: в 2020 році уряд збільшить витрати на покриття дефіциту Пенсійного фонду до 172,57 млрд грн, що на 5 млрд грн більше в порівнянні з 2019 роком. Чиновники докладають усіх зусиль, щоб позбутися дефіциту не тільки за рахунок зниження розмірів виплат, а й скорочення кількості пенсіонерів: підвищують вік, знижують коефіцієнт страхового стажу тощо, а значить, розраховувати на значне збільшення пенсій не варто", – зазначив Родлер.

Експерт вважає, що потрібно розвивати соціальну політику в країні. Адже після виходу на пенсію в європейських країнах люди припиняють активну діяльність, а в Україні ж продовжує працювати понад 2,5 млн осіб. І це тільки ті з них, кого зміг виявити Пенсійний фонд.