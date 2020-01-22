Накануне планируемого открытия рынка земли на Prozorro ввели комиссию 5% со всех госзакупок

До этого система работала в пилотном "бесплатном" режиме. Вместе с тем, согласно принятому в первом чтении законопроекту №2195, продажа земли государственной и коммунальной собственности будет проводиться только через Prozorro.

С 15 января 2020 года услуга Prozorro.Продажи стала платной для поставщиков и составляет 5% от суммы по всем госзакупкам. Об этом были уведомлены участники системы, но, как отмечают эксперты, новость не была широко растиражирована в средствах массовой информации.

"С сегодняшнего дня, 15 января 2020, поставщики, которые продают свой товар в электронном каталоге Prozorro Market, будут платить комиссию в размере 5% от сделки. В течение 8 месяцев, с тех пор, как Prozorro Market начал свою работу в пилоте, плата с бизнеса не взималась. На сегодня сумма заключенных договоров в каталоге составляет более 9 миллионов гривен", - сообщается на сайте Prozorro.

В экспертной среде возмущены введением новой нормы, называя это новым легальным откатом с бюджетных средств. Отмечается, что 5% комиссию на Prozorro ввели спустя несколько недель после ликвидации так называемых «площадок Яценко», которые выступали посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда.

Напомним, в сентябре прошлого года в Минэкономики заявили, что рассматривают электронную систему "Prozorro.Продажи" как ключевой инструмент для обеспечения продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли.

14 ноября Верховная Рада 262 голосами приняла за основу законопроект №2195, которым предусматривается введение продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе ProZorro.Продажи.

Вчера глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей сессии, которая начнется 4 февраля.