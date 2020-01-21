Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов, в том числе - "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Также ожидаются проверки Верховной Рады, Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров, Совета нацбезопасности и обороны, Конституционного суда, Службы внешней разведки.

Счетная палата Украины в 2020 году проведет более 80 аудитов, включая проверки Верховной Рады, Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров, Совета нацбезопасности и обороны, Конституционного суда, «Укрзализныци», «Укрпочты», Службы внешней разведки.

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Как сообщается на сайте ведомства, план работы Счетной палаты на 2020 год также предусматривает аудит эффективности использования средств госбюджета на поддержку энергоблоков и объекта «Укрытие» и мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Также проведет аудит управления госсобственностью в нефтегазовом комплексе, использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе.

Помимо этого, в текущем году Счетная палата проверит использование бюджетных средств Министерством обороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники, а также проанализирует выполнение рекомендаций по результатам предыдущего аудита.

Кроме того, в планах проверки Антимонопольного комитета - Нацполиции, Пенсионного фонда и Фонда госимущества, а также ряд международных аудитов.

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством Счетная палата осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием от имени Верховной Рады. Счетная палата подотчетна Верховной Раде Украины и регулярно ее информирует о результатах своей работы.