Свежие курсы валют: доллар обновил четырехлетний минимум

Гривня по официальному курсу второй день подряд обновила четырехлетний максимум - на уровне 23,98 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 27 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 26 ноября, когда официальный курс гривни к доллару составил 24,05 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 27 ноября установлен на уровне 26,43 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов вторника, 26 ноября, установились на уровне 23,98/24,00 грн/долл., к евро - на уровне 26,40/26,43 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 грн/долл., но осталась выше уровня на начало года на 10,4%.