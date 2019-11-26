Нацбанк в результате укрепления гривни получил 12,3 млрд грн убытка

На конец сентября прибыль НБУ к распределению составила около 30 млрд грн при установленной норме в госбюджете-2020 в объеме 40,7 млрд грн.

Национальный банк Украины в результате укрепления гривни к иностранным валютам за январь-сентябрь 2019 года на 13% получил 12,3 млрд грн убытка.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность регулятора за 9 месяцев.

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Отмечается, что убыток включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсировано резервом переоценки, составляющим 80,4 млрд грн.

В результате, по состоянию на конец сентября прибыль НБУ к распределению составила около 30 млрд грн при установленной норме к перечислению в государственном бюджете Украины на 2020 год в объеме 40,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2019 году перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн прибыли к распределению согласно консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, что на 17,3 млрд грн больше предусмотренных обязательств НБУ в госбюджете Украины на 2019 год.