Украина готова к либерализации автоперевозок с Турцией уже с 2020 года

Министр инфраструктуры также отметил, что Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их привлечении в транспортную отрасль.

Украина готова к либерализации автомобильных перевозок с Турцией уже в начале 2020 года.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом глава ведомства сказал в рамках рабочего визита в Лондон, где он провел двустороннюю встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Джахит Тураном.

"Министр инфраструктуры Украины заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализировать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Также, по словам Криклия, Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их привлечении в транспортную отрасль, в частности, в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

Во время встречи Криклий поблагодарил Турана за позицию Турции по непризнанию аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что постоянные провокации, в частности, распространение российскими СМИ недостоверной информации о паромном сообщении между Турцией и аннексированнным Крымом, не достигнут цели дестабилизировать отношения между Украиной и Турцией.

"Министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики во время встречи также отметили украинские-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в сфере морского поиска и спасения, обсудили перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами, конструктивное сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.