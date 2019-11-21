Правительство опровергает информацию о приостановке выплат из Фонда соцстрахования

По состоянию на сегодня остатки на счете фонда составляют 429,4 млн грн, что достаточно для осуществления необходимых текущих выплат.

Информация о приостановке оплаты из Фонда социального страхования Украины больничных и помощи в связи с беременностью и родами из-за нехватки средств по соответствующим статьям бюджета не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, подчеркивая, что на сегодня остатки на счете фонда составляют 429,4 млн грн, что достаточно для осуществления необходимых текущих выплат.

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Кроме того, по данным Минсоцполитики, поступления в фонд формируются ежедневно с уплаты единого социального взноса работодателями.

Причиной недоразумений в министерстве считают то, что на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности бывшего руководителя фонда Евгения Баженкова, который после регистрации государственным регистратором даже без полного текста решения приостановил выплаты.

Министерство подчеркивает, что считает эту ситуацию неприемлемой, и уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора, рассчитывая на объективное и справедливое решение органов, которые должны установить правомерность восстановления Баженкова в должности.

Также сообщается, что Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования сегодня, 20 ноября, сообщил о приостановлении финансирования выплат застрахованным лицам в связи с исчерпанием сметных назначений согласно бюджету.

Почти одновременно Министерство социальной политики Украины заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования Евгением Баженковым, который является фигурантом уголовного дела о незаконных действиях с имуществом фонда при содействии государственного регистратора, который незаконно указал его в госреестре руководителем фонда.

Баженков был уволен с должности в 2018 году по инициативе тогдашнего министра соцполитики за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта фонда. После возбуждения уголовного дела Баженков обратился в суд, и в ноябре этого года Печерский суд Киева восстановил его в должности.