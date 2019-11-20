Фонд соцстрахования заявил о приостановке выплат ряда пособий

В фонде отметили, что на сегодня сумма по заявлениям-расчетам к финансированию превышает сметные назначения на год на 1,038 миллиарда гривень.

Фонд социального страхования Украины приостановил финансирование выплат застрахованным лицам в связи с исчерпанием сметных назначений согласно бюджету.

Читайте такжеВ Украине вырастет минимальная пенсия

"Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом фонда", - сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что, согласно законодательству, фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете, принятому Кабинетом министров Украины.

"По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Евгений Баженков.

По информации фонда, общие расходы на текущий год запланированы в размере 23,26 миллиарда гривень, в том числе на выплату материального обеспечения и социальных услуг - 12,974 миллиарда гривень, из которых 12,535 миллиарда гривень - на материальное обеспечение.

При этом в фонде отметили, что бюджет на текущий год подавался бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам, так как не учитывал роста средней заработной платы и снижения доли единого социального взноса, направляемой в бюджет фонда.

Так, на сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам к финансированию с учетом задолженности на начало года составляет 13,573 миллиарда гривень, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 миллиарда гривень.

Также сообщается, что фонд ведет переговоры с Министерством социальной политики, которое может по согласованию с Министерством финансов подать проект изменений на утверждение правительства.

В фонде пообещали возобновить выплаты, как только Кабинет министров примет изменения, и заверили, что оплата страховых выплат, а также финансирование медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется в штатном режиме.

Справка УНИАН. Фонд социального страхования Украины осуществляет выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, включая пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение.