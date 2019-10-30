Рада одобрила отмену двойного налогообложения между Украиной и Сингапуром

Необходимость заключения данного соглашения и протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции.

Верховная Рада ратифицировала соглашения между правительствами Украиной и Малайзией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (0002) проголосовали 333 депутата при необходим минимуме в 226 голосов.

Согласно тесту пояснительной записки, необходимость заключения данного соглашения и протокола к ней объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: во-первых, в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, во-вторых, в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

Поэтому соглашение будет способствовать, во-первых, избежанию двойного налогообложения, во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов и, в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года Украина и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

Подписание состоялось в рамках визита президента Украины в Малайзию.