Почти по 26 гривень: в обменниках резко подорожал доллар

В украинских обменниках доллар продается уже по 25,7 гривни.

В среду, 2 октября, доллар в пунктах обмена валют в Украине резко подорожал, прибавив в цене за сутки больше 1 гривни.

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Об этом сообщает "Страна.ua".

Вчера к вечеру в обменках доллар подорожал на 45 копеек: покупали его в среднем за 24,85 гривни, а продавали за 24,94 гривни.

А уже утром в среду, 2 октября, стоимость американской валюты поднялась еще выше. Доллар в обменниках Украины покупают в среднем за 25 гривень, продают за 25,3-25,5 гривни. То есть с вечера он прибавил в цене более 50 копеек, за сутки - более гривни.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины второй день подряд демонстрировали падение и к закрытию торгов во вторник установились на уровне 24,63/24,66 гривни/доллар, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро к закрытию торгов во вторник установились на уровне 26,81/26,84 гривни/евро, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.