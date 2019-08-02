Гривня теряет позиции: курс валют от НБУ на 2 августа

Со вчерашнего дня курс доллара вырос на 32 копейки.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 августа установлен следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2534.9919 (1 августа – 2502.0755)

100 EUR – 2797.8706 (1 августа – 2790.0644)

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Как сообщал УНИАН, 1 августа гривня опустилась до минимального значения за последние почти 3 года - 25,02 грн / долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов 1 августа установились на уровне 25,38/25,40 гривни/доллар, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,03/28,05 гривни/евро, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.