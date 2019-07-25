Microsoft случайно показала новый интерфейс Windows (фото)

К счастью, эта сборка только с 32-разрядной версией системы, которая не сильно распространена среди пользователей.

Microsoft выпустила тестовую версию Windows 10, которая предназначалась только для внутреннего использования, но по чистой случайности оказалась доступной участникам программы Windows Insider, независимо от того, находятся ли они на канале раннего доступа, позднего доступа или предварительного просмотра.

Читайте такжеMicrosoft в следующем году прекратит поддержку Windows 7

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В сборке с номером 18947 компания раскрыла совершенно новый дизайн меню "Пуск", лишенного фирменных плиток", - говорится в сообщении.

К счастью, эта сборка только с 32-разрядной версией системы, которая не сильно распространена среди пользователей. Тем не менее результат глупой ошибки заставил интернет активно обсуждать грядущие изменения в "Пуске". Судя по всему, Microsoft планирует окончательно избавиться от "живых" плиток (Live Tiles), но вполне возможно, что это касается только новой системы Windows Lite, которую софтверный гигант сейчас разрабатывает. В новом меню приложения размещаются не списком, а в виде больших иконок в несколько рядов. Кроме того, появился поиск анимированных GIF-изображений.

Это не первый раз, когда Microsoft совершает подобную оплошность. Ещё в 2017 году компания выпустила внутренние сборки Windows 10 для ПК и смартфонов, что привело к бесконечному циклу перезагрузки на некоторых устройствах. Тогда софтверный гигант быстро обнаружил ошибку и помог затронутым пользователям решить проблему с помощью утилиты для восстановления загрузчика.

Представители Microsoft заявили, что уведомлены о текущей ошибке и занимаются её решением.