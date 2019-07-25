Tesla сообщила о более $400 миллионах убытков

Выручка компании за этот период составила 5,2 миллиарда долларов.

Американская компания Tesla по итогам II квартала 2019 года зафиксировала убытки в размере более 408 миллионов долларов.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпоративную отчетность компании.

Как следует из документов, убытки компании постепенно снижаются. В прошлом квартале этот показатель составил 702 миллиона долларов, а во II квартале 2018 года - 718 миллионов долларов.

Представители Tesla отмечают, что за отчетный период, завершившийся 30 июня, покупателям были доставлены свыше 95 тысяч ее электрокаров Model S, Model X, а также Model 3. Произведено их было более 87 тысяч. Компания подчеркивает, что оба показателя стали рекордными. Как следует из документов, во II квартале текущего года выручка компании составила 5,2 миллиарда долларов.

Как констатирует агентство Bloomberg, аналитики ожидали, что убытки Tesla будут не столь крупными. После публикации отчетности стоимость акций Tesla на электронных торгах снизилась примерно на 10 п.п.

Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства.