Трамп пригрозил Европе и Китаю началом валютной войны
Президент США Дональд Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил "превратить тарифную войну в валютную".
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Об этом сообщает Росбалт.
Как написал Трамп в сети микроблогов Twitter, Китай и Европа "играют в большую игру" и "закачивают деньги в систему, чтобы конкурировать с США".
По мнению Трампа, США должны "делать то же самое".
Как отмечают эксперты, Трамп может инициировать прямые валютные интервенции с целью ослабить доллар.
Такое мнение выразили аналитики Bank of America Merrill Lynch.
Согласно американскому законодательству, за курс доллара отвечает казначейство, которое может поручить Федеральному резервному банку Нью-Йорка продавать доллары на открытом рынке, чтобы отрегулировать cтоимость национальной валюты.
China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 липня 2019 р.