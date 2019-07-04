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Трамп пригрозил Европе и Китаю началом валютной войны

09:39, 04 июля 2019
Финансы
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Президент США Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил "превратить тарифную войну в валютную".

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Об этом сообщает Росбалт.

Как написал Трамп в сети микроблогов Twitter, Китай и Европа "играют в большую игру" и "закачивают деньги в систему, чтобы конкурировать с США".

По мнению Трампа, США должны "делать то же самое". 

Как отмечают эксперты, Трамп может инициировать прямые валютные интервенции с целью ослабить доллар.

Такое мнение выразили аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Согласно американскому законодательству, за курс доллара отвечает казначейство, которое может поручить Федеральному резервному банку Нью-Йорка продавать доллары на открытом рынке, чтобы отрегулировать cтоимость национальной валюты.

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Теги: #пошлины США#торговая война США ЕС#торговая война#Трамп пошлины