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Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды

03:04, 14 июня 2019
Финансы
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Маркарова отметила работу команды специалистов / фото УНИАН

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на собственной странице в Facebook.

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По ее словам, облигации выпустили на общую сумму в 1 млрд евро под 6,75% сроком на 7 лет. "Стратегическое размещение для Украины, исходя из европейской интеграции, увеличения экспорта в ЕС и существенного увеличения inflows and outflows именно в евро", - подчеркнула она.

Также Маркарова отметила работу команды специалистов, которые готовили выпуск евробондов, и очертила перспективы от такого шага. "Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых", - пояснила министр. 

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Теги: #выпуск евробондов#Оксана Маркарова