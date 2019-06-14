Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды
03:04, 14 июня 2019Финансы
61 0
Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.
Маркарова отметила работу команды специалистов / фото УНИАН
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на собственной странице в Facebook.
Читайте такжеУкраина погасила евробонды на $1 миллиард
По ее словам, облигации выпустили на общую сумму в 1 млрд евро под 6,75% сроком на 7 лет. "Стратегическое размещение для Украины, исходя из европейской интеграции, увеличения экспорта в ЕС и существенного увеличения inflows and outflows именно в евро", - подчеркнула она.
Также Маркарова отметила работу команды специалистов, которые готовили выпуск евробондов, и очертила перспективы от такого шага. "Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых", - пояснила министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter