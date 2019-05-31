Нацбанк отозвал валютную лицензию еще одной компании

Кроме того, НБУ принял решение переоформить валютные лицензии двум финансовым компаниям - «Октава Финанс» и «Аксиома».

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у небанковского финансового учреждения «Лев Капитал» в связи с признанием структуры собственности финкомпании непрозрачной.

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 30 мая текущего года.

Кроме того, 30 мая Нацбанк принял решение переоформить генеральные лицензии на осуществление валютных операций двум финансовым компаниям - «Октава Финанс» и «Аксиома».

В НБУ напомнили, что новая лицензия выдается бессрочно в отличие от прежней, выданной сроком на три года.

Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона «О валюте и валютных операциях» Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления валютных лицензий всем участникам рынка обмена валют. Также новым законом предусмотрена возможность получения валютной лицензии операторами почтовой связи.

В конце марта Нацбанк выдал первые лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям: «Альфа-Инвест Групп», «Финод», «Финансовый мир», «Конверсия», «Иноме Групп», «Смарт Финэксперт», «24 Онлайн», «Пост Финанс».

В начале апреля новые лицензии получили еще четыре небанковских финучреждения: «Финансовая компания Магнат», «Украинская финансовая группа», «Финансовая гарантия» и «Финансовая компания Партнер».