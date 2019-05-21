Коллективное безответственное. Куда уходит Гройсман и что будет с его Кабмином

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и досрочных парламентских выборах, а также предложил правительству подать в отставку.

«…Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое говорит: мы не можем ничего сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять листок, ручку и освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не про следующие выборы. Думаю, люди это оценят», - сказал президент.

Спустя несколько часов премьер-министр Владимир Гройсман сделал ответное заявление: «Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом. Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», - сказал он.

По словам Гройсмана, новый президент взял на себя всю ответственность: «После того, как был избран новый президент, я сказал, что осознаю вызовы и возможные угрозы, стоящие в будущем. Я предложил президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь. И я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые есть в повестке дня».

При этом Гройсман сообщил, что не собирается уходить из политики, а планирует сформировать «профессиональную команду единомышленников в новом составе Верховной Рады».

Отставка премьера, согласно Конституции, возможна. Но одновременно должен уйти и весь его Кабинет. Дело в том, что все министерские должности в Украине – политические. При формировании парламентской коалиции, входящие в нее фракции, предлагают кандидатуры на пост министров, подают их на согласование президенту, а затем уже Рада голосует за новый состав правительства.

Но сейчас речь идет о досрочных парламентских выборах, тем более никакой коалиции в Верховной Раде нет. В таком случае, если депутаты поддержат отставку Гройсмана, его, в качестве рулевого Кабмина, может заменить первый вице-премьер – Кубив. Но весь состав продолжит работать в должности «исполняющих обязанности» до тех пор, пока новая коалиция не сформирует правительство.

Решать этот важный для страны вопрос будет Рада на своем внеочередном заседании. По крайней мере, об этом договаривались на встрече с президентом руководители парламентских фракций.

В принципе, кадровые перипетии были прогнозируемы. Зеленский об этом говорил еще во время своей предвыборной кампании. Так что же ждет Украину после ухода правительственной команды?

Незаменимых нет

Гройсман был избран премьером в апреле 2016 года. Тогда он пафосно заявил: «…Позор тем, кто за 24 года не дал возможности людям жить по-человечески… Я вам еще покажу, что такое управление государством». И показал.

За три года он запустил четыре реформы – децентрализацию, пенсионную, медицинскую и образовательную. Самая успешная – первая: доходы местных бюджетов выросли втрое – с 69 млрд гривен до 231 млрд гривен. Правда, в рамках реформы, симметрично выросли и расходы этих же местных бюджетов.

Медицинская, пенсионная и образовательная реформы реализуются поэтапно. Споров вокруг них – масса. Говорить о позитивной их результативности еще слишком рано. Но все эти нововведения - не «велосипед» от Гройсмана, их внедрение обусловлено Соглашением об ассоциации с ЕС. То есть, все прописанное нужно только правильно применить в Украине.

Еще одна «реформа» Гройсмана – объявленная в июне 2018 года война контрабанде. Хотя до сих пор – ни громких расследований, ни уголовных дел, ни посаженных контрабандистов. Как-то не очень удалось продвинуться на этом поприще. Как не вышло у премьера и с дорогами. Их массово чинят и строят за миллиарды, вот только ям от этого не становится меньше.

Гройсман как-то заявил, что за последние три года в Украине отремонтировано и построено 6800 км дорог. Забыл только добавить, что их общая протяженность – 430 тысяч км. Однако, по словам премьера, коррупционные «дорожные» скандалы – на совести местных властей. Печально, что и в его родной Винницкой области, этот принцип неизменен. Недавно в Сети «гуляла» фотография – бигборд правительства в вотчине премьера с рекламой «Строим дороги» красовался рядом с трассой, усеянной ямами.

Кстати, о рекламе. На нее (лозунг – «Украина – это не просто место на карте» пестрит на улицах страны) Кабмин Гройсмана выделил из бюджета 35,94 миллиона гривен – это все средства налогоплательщиков. Возможно, это делает избирателей счастливее, как знать

Еще премьеру удалось ни разу не разорвать сотрудничество с Международным валютным фондом, правда, за это достижение украинцам пришлось платить неподъемные тарифы на коммуналку. Как результат – задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг уже превысила чудовищные 69 миллиардов гривен. Но, правды ради – и тут тоже дело не в премьере, он, опять-таки, выполнял обязательства Украины перед ЕС и МВФ – довести тарифы до рыночного уровня.

Кстати, сейчас – во время громких отставок – в Украину прибыла миссия Фонда, которая будет решать судьбу очередного миллиардного транша кредитной помощи, а впереди еще миллиардные выплаты Украины по долгам. Как кадровая ситуация отразится на нашей экономике?

Оставить нельзя уволить

Политолог Виктор Таран считает, что у правительства Гройсмана есть как победы, так и неудачи. Но, главное, что это – первое правительство в Украине, которое одновременно запустило четыре системные реформы: образовательную, медицинскую, пенсионную и децентрализацию. Кроме того, был дан старт долгосрочной бюджетной реформе. А отставка главы правительства может негативно отразиться на Украине.

«Такими реформами не может похвастаться ни один Кабмин Украины. Причем данные реформы структурно меняют системные отношения в стране. И это, безусловно, - успех. Что касается проигрышей, то, несмотря на то, что рост ВВП происходил, он остается ниже 3%, общество ожидало большего. Но это – комплексная проблема, так как необходимо было принятие ряда законов, открыть рынок земли, ввести новый Налоговый кодекс, в этом вопросе правительство было заложником парламента. Тут паритетная ответственность», - отметил эксперт.

Что касается отставки Гройсмана, то, по мнению Тарана, есть три сценария. Первый – парламент примет отставку исключительно премьера, его обязанности будет исполнять первый вице-премьер Кубив. Второй – уволят Гройсмана и выборочно ряд министров, под шумок. Третий – никого не уволят, скажут Гройсману – руководи экономикой страны и дальше. Последний сценарий необходим, чтобы заблокировать политическую активность Гройсмана. А то он уже заявил, что будет готовить свою политсилу к парламентским выборам.

«Все три варианта равноценные и вероятные. Все станет понятно в ходе внеочередного заседания парламента. Но такие резкие изменения для экономики неприемлемы. Кроме того, все это происходит во время визита в Киев миссии главного кредитора – МВФ, которая будет решать судьбу очередного транша в 1,7 млрд долларов. Для нее происходящее – негативный сигнал. Однако, все будет зависеть от того, кто станет руководить правительством. А если еще поменяют главу Нацбанка, Минфина, то все может застопориться надолго. Миссии не с кем говорить. И тут стоит добавить, что в этом году еще предстоит погасить миллиардную сумму госдолга. Поэтому все не радужно. Нынешняя игра Украины «в Чапаева» – только минус», - резюмировал эксперт.

По мнению главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, Гройсман своей отставкой на призыв Зеленского показал, что не цепляется за кресло. Более того, премьер пока единственный политик, который пошел на прямую конфронтацию с командой нового президента.

«Для этого у него есть серьезные основания. Гройсман оставляет должность в условиях роста экономики в течение 14 кварталов подряд. И теперь уже вся ответственность за экономику ложится на Зеленского. Причем вызовы, которые возникают теперь уже перед ним, - не провалить сотрудничество с МВФ, не допустить дефолта. Сейчас приехала миссия Фонда. Хотя, мне кажется, они уже сами не понимают, зачем приехали. Со стопроцентной уверенностью можно говорить, что нового транша МВФ в этом году не будет. Как, скорее всего, не будет и кредитов Всемирного банка и макроэкономической помощи ЕС. А это значит, что следующей весной или даже уже осенью этого года, можем войти в состояние дефолта. Что касается Гройсмана, то он получил хорошие условия, чтобы начать самостоятельную парламентскую кампанию в статусе формально самого эффективного премьер-министра», - подчеркнул Кушнирук.

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина считает, что все происходящее свидетельствует: Украина входит в зону турбулентности, из которой два выхода - либо воронка засосет нас окончательно, и тогда внешние игроки будут решать нашу судьбу как государства, либо мы потянем ручку штурвала на себя и будем управлять самолетом под названием Украина самостоятельно.

«Предыдущая власть продемонстрировала свою несостоятельность и несубъектность. С уровнем доверия к Раде в 3% и Кабмину в 9% говорить о том, что их роспуск и отставка могут повлиять на отношение внешних игроков в худшую сторону, бессмысленно. Политическую оценку им сделали люди на выборах. Теперь задача новой власти сделать все, чтобы основные персоны понесли уголовную ответственность. Тогда мы разорвем порочный круг и войдем в правовое поле. А опасность есть, потихоньку начинают слетаться те, у кого пять лет назад отняли активы, бизнес, либо банально «продавали» им их уголовные дела. Зеленский задекларировал готовность расчистить «авгиевы конюшни». Процесс только начинается. От решительности, последовательности и правильности шагов президента будет зависеть очень многое: и реакция внешних «партнеров» - МВФ, ЕС, США, и возможность провести реванш власти, которая фактически уже все проиграла и должна уйти с политической арены, и тех, кто надеется отомстить за отобранное сворованное. Только возврат в правовое поле, равноудаленность правоохранительной и судебной от других ветвей власти, и действия по созданию экономических свобод и равных условий для всех, позволят вывести Украину из существующего кризиса», - сказал эксперт.

По его мнению, все «кадровые» заявления, в том числе Гройсмана, - движения больше на публику, чем по делу: «Нового премьера и состав Кабмина утверждает Верховная Рада после подачи кандидатур от сформированной коалиции. Поскольку коалиции нет и фактически, и юридически, Гройсман будет исполнять обязанности до создания нового Кабмина, то есть ответственности никакой – можно смело готовится к выборам».

Согласится ли с отставкой Гройсмана Верховная Рада – станет известно уже в ближайшие дни, возможно, даже в среду. Что же касается «прозрачности» реформ премьера, то Зеленский заявил, что, в течение первых 100 дней во власти, проведет аудит состояния Украины. Тогда и будет понятно, как действительно работал Кабинет Гройсмана.

Нана Черная