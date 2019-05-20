Почему правительство не должно отделаться отставкой

Наверное, не было никого, кто бы не смотрел инаугурацию президента Владимира Зеленского, - кто-то в прямом эфире, кто-то возле парламента, в Мариинском парке. Его речь в Верховной Раде после присяги народу Украины будут еще долго обсуждать.

Трудно не согласиться с главными посылами. Основное, чего ждет каждый украинец, - прекращение огня на Донбассе.

В частности, Зеленский сказал: «Наша первая задача – прекращение огня на Донбассе. Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. И я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех наших пленных».

За мир он «готов на все». Честь и хвала. «Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать». Дорого стоит такое заявление.

Следующий шаг - возвращение утерянных территорий.

Еще, что вдохновило, чего не говорил ни один из присутствующих на инаугурации бывших пяти гарантов Конституции: «Каждый из нас – президент». Тут не поспоришь – все, что творится в твоем доме, и есть история Украины.

Еще важный месседж – «все украинцы – равны». И снова не поспоришь. Зеленский даже позвал в Украину представителей диаспоры и пообещал предоставить им гражданство за вклад в развитие страны.

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И самое главное - Зеленский призвал правительство уйти в отставку: «Позвольте процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наши проблемы, правительство и есть нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое говорит: мы не можем ничего сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять листок, ручку и освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не про следующие выборы. Думаю, люди это оценят». При этом он объявил досрочные парламентские выборы, на что дал Раде два месяца. Вот только за этот срок она должна принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. А потом, раздав медали, с «чистой» совестью должна уйти.

И вот тут я против. А кто ответит за то, что произошло со страной? Голые цифры говорят о том, что такого простить «увольнением» нельзя.

Дефицит государственного бюджета только за первые месяцы этого года составил 1,7 млрд гривен - финансовая пропасть.

Цена на газ для населения к октябрю 2019 года, из-за «пробелов» нормативной базы и несовершенства механизмов формирования тарифов, которые влияют на формирование цены, может повыситься на 40% - до уровня 9700 гривен за тысяч кубометров. Повысить тариф до «европейского» уровня наша страна обязалась согласно Соглашению с ЕС и Меморандуму с МВФ.

Но, вот, незадача. Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг уже составила 69,4 миллиарда гривен. Долг растет в геометрической прогрессии.

Баланс внешней торговли товарами и услугами к апрелю сведен с дефицитом 390,5 млн долларов, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

На этой неделе Киев ждет миссию МВФ – основного кредитора страны, сотрудничество с которым, по утверждению Кабмина, только способствует притоку инвестиций. Только чистый приток этих самых инвестиций в прошлом году составил 2,4 млрд долл - на 7,7% меньше в сравнении с 2017 годом. То есть, сотрудничество с МВФ нашей экономике не идет на пользу. Если сравнивать данные с 2016 годом, то иностранные инвестиции уменьшились почти вдвое. А именно от инвестиций напрямую зависит уровень экономики страны. За счет финансовых вложений компаний-нерезидентов появляется возможность реализации крупных проектов, освоения новых технологий, практик корпоративного управления и так далее. А раз в Украину не вкладывают, то у нас дела обстоят, мягко сказать, не лучшим образом.

Конечно, можно написать заявление об уходе, но кто ответит за то, что происходит со страной. И вот тут у Зеленского есть выбор - посадить или отпустить. Хотелось бы первого.

Нана Черная