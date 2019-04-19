Решение суда по "ПриватБанку" затрудняет сотрудничество Украины с международными партнерами

Нацбанк и Минфин отработают возможность снятия грифа "банковская тайна" с информации, касающейся неработающих кредитов в государственных банках, путем внесения изменений в соответствующие законы.

Решение суда о противоправности национализации "ПриватБанка" создает правовую неопределенность и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем, а также затрудняет сотрудничество нашей страны с международными финансовыми организациями, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины по итогам внеочередного заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка, ЕБРР.

По информации Совета, решение суда также затрудняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами "ПриватБанка".

В то же время Нацбанк констатировал бесперебойную работу "ПриватБанка" и финансового сектора страны, а также намерения продолжать защиту интересов государства в судах. "Ситуация остается спокойной и контролируемой. Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что позиция регулятора остается неизменной: "Национализация "ПриватБанка" была единственным правильным решением в силу значимости банка для финансовой системы. Это решение позволило защитить средства вкладчиков, в том числе малого и среднего бизнеса, и предотвратить реализацию рисков для финансовой стабильности".

Участники Совета решили, что Нацбанк продолжит постоянно отслеживать состояние "ПриватБанка" и вместе с Министерством финансов регулярно информировать общественность и международные финансовые организации о ходе судебного процесса.

Кроме того, Нацбанк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц будут добиваться максимальной открытости и прозрачности процесса обжалования решения суда, поскольку общественный интерес к этому вопросу превышает необходимость сохранения банковской тайны.

Помимо этого, Нацбанк и Минфин отработают возможность снятия грифа "банковская тайна" с информации, касающейся неработающих кредитов и операций, которые привели к появлению таких кредитов в государственных банках, путем внесения изменений в соответствующие законы.

Также Нацбанк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов обновят план действий по правовой защите интересов государства в дальнейших судебных процессах с учетом решения суда относительно "ПриватБанка".

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил решение 2016 года о национализации "ПриватБанка", а также решение НБУ о перечне связанных лиц банка, ставшее основой для процедуры "bail-in" - конвертации обязательств "ПриватБанка" перед связанными лицами в акции финучреждения с обнулением их стоимости.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и "ПриватБанка", возврат финучреждения его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации невозможен, и решение суда будет оспорено посредством апелляции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка".

Опрошенные УНИАН эксперты сообщили, что долговой рынок спокойно воспринял новость о решении суда относительно "ПриватБанка". Также спокойно отреагировал и валютный рынок – по итогам дня 19 апреля гривня на межбанковском валютном укрепилась к доллару на 1 копейку – до 26,81/26,85 гривни/доллар.