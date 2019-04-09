Минюст получил уведомление о судебном процессе CNBM против Украины из-за рейдерства

CNBM обратилась к правительству с т. зв. "Уведомлением о намерении разрешить инвестиционный спор через процедуру переговоров".

Одна из крупнейших государственных корпораций Китая, входящая в ТОП-500 самых больших компаний мира – Китайская корпорация строительных материалов (CNBM) обратилась в правительство Украины с уведомлением об урегулировании инвестиционного спора вокруг принадлежащей ей солнечной электростанции ООО "Восход Солар" в Николаевской области. Об этом стало известно из документа, который юристы СNBM передали в Министерство юстиции Украины. Копия уведомления есть в распоряжении Українських новин.

CNBM обратилась в правительство с т. н. "уведомлением о намерении разрешить инвестиционный спор через процедуру переговоров" (далее "уведомление"). Это документ, предвосхищающий судебное разбирательство инвестора против государства Украина. Такое разбирательство будет начато, если стороны не придут к урегулированию проблемы в переговорном процессе. На подготовку ответа у правительства есть 6 месяцев.

"Компания "Восход Солар" стала объектом корпоративного рейдерства и силового захвата со стороны частной Финансовой компании "Веста" при поддержке либо потакании украинских правительственных органов, государственных агентств и правовой системы", - отмечается в документе.

В документе описываются этапы рейдерской атаки, в которой CNBM неоднократно публично обвиняла силовые структуры и суды, в том числе и решения об арестесчетов компании.

"Что является наиболее шокирующим, так это то, что государство Украина… предпринимает или не препятствует всем этим незаконным шагам таким образом, что это фактически ведет к экспроприации инвестиций CNBM на территории Украины через парализацию ее деятельности, доходности и любых операций", - отмечается в документе.

В компании оценивают убытки от рейдерсткой атаки государственных органов в интересах частной ФК "Веста" "при оптимистическом сценарии" на уровне EUR110 млн.

"CNBM в первую очередь просит государство Украина немедленно прекратить нарушения законодательства, в частности, процессы экспроприации имущества, а также восстановить благоприятный режим инвестирования, гарантированный международными соглашениями о защите инвестиций, возвратив судебные процессы в правовое русло", - отмечается в "уведомлении" в адрес Минюста.

Компания также высказала готовность обсудить сложившуюся ситуацию в режиме переговоров в соответствии с международными соглашениями.